Audi рассекретила свой новый электрокроссовер (фото)

Полноприводный Q4 e-tron оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 305 л.с.

Компания Audi рассекретила электрокроссовер Q4 e-tron — прототип нового компактного электромобиля дебютировал на автосалоне в Женеве.

Новая модель построена на платформе MEB, созданной Volkswagen Group для электромобилей. Полноприводный Q4 e-tron оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 305 л.с. Расположенная под днищем литий-ионный аккумулятор на 82 кВт/ч обеспечивает запас хода до 450 км.

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Кроссовер с адаптивной подвеской, идеальной развесовкой по осям и тщательно проработанной аэродинамикой, как заявляют создатели, отличается хорошей динамикой и управляемостью, пишет «Коммерсант».

Дизайн концепт-кара выполнен в стилистике электромобиля Audi e-tron и прототипов Audi e-tron Sportback и Audi e-tron GT. Салон выполнен в духе серийных моделей марки и отличается отделкой из микроволокна и напольным покрытием из переработанных материалов, а вместо хрома в декоре использована многослойная окраска. Особая краска на кузове отражает часть солнечного света, позволяя экономить энергию на охлаждении салона.

Напомним, к 2025 году на рынок выйдут как минимум 12 моделей электромобилей Audi, среди которых будут модели всех классов, где сейчас представлена марка.