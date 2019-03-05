Mazda привезла в Женеву новый кроссовер (фото)

Новый компактный SUV японской компании, который будет продаваться по всему миру, заполнит нишу между моделями CX-3 и CX-5.

Японская компания Mazda представила новый компактный кроссовер под названием CX-30, который расположился в линейке между моделями CX-3 и CX-5. Публичная премьера автомобиля состоялась на Женевском автосалоне.

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Кроссовер построен на легкой платформе Skyactiv Vehicle Architecture, лежащей в основе Mazda3 нового поколения. Длина автомобиля составила 4395 мм, ширина — 1795 мм, а размер колесной базы равен 2655 миллиметрам, сообщает Autonews.

По предварительным данным, в линейку Mazda CX-30 войдут бензиновые и дизельные агрегаты, сочетающиеся с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Кроссовер предложат с системой полного привода с динамическим распределением тяги между осями. Все бензиновые двигатели будут работать по схеме «мягкий гибрид» — в паре с компактным электромотором, питающимся от 24-вольтовой бортовой системы.

Кроме того, новая платформа подразумевает использование двигателей семейства SkyActive-X. К примеру, «трешка» будет предлагаться с двухлитровым 180-сильным бензиновым агрегатом, где топливно-воздушная смесь может воспламеняться в цилиндре в процессе сжатия, как это происходит в дизельных силовых агрегатах. При этом в двигателях SkyActive-X применят традиционные свечи зажигания, которые будут задействоваться при высоких нагрузках.

Кроссовер Mazda CX-30 позиционируется в качестве глобальной модели. Предполагается, что автомобили появятся в продаже до конца 2019 года.