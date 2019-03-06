Kia презентовала электрокар с 21 дисплеем в салоне (фото, видео)

По словам создателей, концепт Imagine by Kia относится к C-классу и объединяет элементы «спортивного маслкара, атлетичного семейного седана и универсального просторного кроссовера».

Компания Kia Motors привезла на Женевский автосалон электрический концепт с названием Imagine by Kia.

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Автопроизводитель называет Imagine by Kia своим первым «чистым» электрическим автомобилем, указывая на то, что все остальные существующие модели (Niro EV, Soul EV) основаны на гибридных и ДВС-версиях одноименных моделей, пишет itc.ua.

По словам создателей, концепт Imagine by Kia относится к C-классу и объединяет элементы «спортивного маслкара, атлетичного семейного седана и универсального просторного кроссовера», при этом его изначального разрабатывали таким образом, чтобы его нельзя было однозначно причислить к одному из стандартных автомобильных формфакторов.

Передняя часть корпуса концепта переосмысливает привычное для Kia визуальное решение «нос тигра», при этом новая версия получила название «маска тигра» (tiger mask). LED-элементы ближнего и дальнего света окружены линиями подсветки, при этом весь блок прикрыт прозрачным акриловым стеклом, что создает эффект светящихся в темноте глаз, плавающих без видимой опоры. Дизайнеры планируют сделать это решение фирменной чертой всех будущих электромобилей Kia, которое будет выделять их в потоке.

Благодаря распашным дверям (задние открываются против хода движения) и отсутствию центральной стойки, доступ в отделанный кожей и шелком салон концепта максимально прост.

Самая впечатляющая деталь интерьера — комплекс из 21 тонкого экрана на панели управления, каждый из которых размещен под своим углом, формируя своеобразный веер. При этом с места водителя информация на этих экранах складывается в единое целое, так что решение нельзя назвать исключительно дизайнерским (хотя и в серию оно наверняка не пойдет).

Руль отличается горизонтально-вытянутой формой и вырезом сверху, а педали автоматически скрываются в полу, когда электромобиль стоит на месте. Благодаря интегрированным в пол батареям и компактному электродвигателю, концепт Imagine by Kia располагает сразу двумя багажниками (стандартным сзади и под капотом спереди).

Отметим, что конкретные технические параметры концепта не озвучиваются, как и возможность его серийного производства. Впрочем, практически наверняка отдельные визуальные решения Imagine by Kia перекочуют на реальные электромобили бренда.