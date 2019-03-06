Hyundai показала первые фото новой Sonata

Седан Hyundai Sonata нового поколения получил полностью цифровую приборную панель и кнопки вместо селектора коробки передач.

Компания Hyundai опубликовала первые фотографии и информацию о седане Sonata нового поколения.

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Публичная премьера автомобиля, который теперь имеет «силуэт в духе спортивного четырехдверного купе», состоится в апреле на мотор-шоу в Нью-Йорке, пишет Autonews.

В компании отметили, что после смены поколения среднеразмерный седан стал длиннее на 45 мм, шире на 25 мм и ниже на 30 миллиметров. Размер колесной базы увеличился на 35 миллиметров.

Hyundai Sonata стала первой серийной моделью южнокорейской марки, внешность которой выполнена в соответствии с новой дизайнерской философией под названием Sensuous Sportiness («Эмоциональная спортивность»). Впервые это направление было показано на концепт-каре Le Fil Rouge, представленном в 2018 году на Женевском автосалоне. Плюс ко всему седан получил ряд стилистических решений от кроссовера HDC-2 Grandmaster, дебютировавшего весной прошлого года на мотор-шоу в Пусане.

Что касается интерьера, то седан будет доступен с полностью цифровой приборной панелью и большим центральным тачскрином информационно-развлекательного комплекса. Кроме того, автомобиль оставили без традиционного селектора коробки передач: переключение режимов трансмиссии теперь осуществляется при помощи кнопок.

Наконец, открывать машину и заводить мотор, а также управлять рядом других функций можно будет при помощи смартфона со специальным приложением.