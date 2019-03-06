Аэропорты «Борисполь» и «Львов» готовят к концессии

Омелян заявил, что есть около концессионных 10 проектов, касающихся как морской отрасли, так и железной дороги.

Министерство инфраструктуры проводит подготовку концессии аэропортов «Борисполь» и «Львов», а также нескольких коммунальных.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, об этом глава ведомства Владимир Омелян заявил в ходе первого заседания конкурсных комиссий по двум пилотным концессионным проектам в портах "Ольвия" и "Херсон".

«Мы имеем около 10 проектов, касающихся как морской отрасли, так и железной дороги. Мы серьезно подходим к вопросу аэропортов и тоже готовим концессию аэропортов «Борисполь» и «Львов» с привлечением региональных аэропортов. Это будет пакет - один государственный аэропорт и несколько коммунальных. Я убежден, что это именно тот инструмент, который позволит прозрачно привлекать инвестиции и очень рад, что благодаря поддержке президента Украины мы эти проекты реализуем уже сегодня», - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, ранее Омелян заявлял, что концессия государственного имущества позволит увеличить поступления в бюджеты всех уровней в Украине минимум в 2,5-3 раза, а ведущие всемирные компании будут заинтересованы инвестировать собственные средства.