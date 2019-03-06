Автогаз на украинских АЗС снова дорожает

Ряд сетей АЗС повысили цены на автогаз на 10-60 коп. за литр. Средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 10,64 грн/л.

Ряд сетей АЗС с 5 по 6 марта повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-60 коп. за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, на АЗС Parallel в Луганской и Донецкой области автогаз подорожал на 20 копеек за литр, до 11,49 грн. Одесский оператор «Катрал» повысил цену на 10 копеек за литр, до 11,17 грн.

На станциях «Татнефть-АЗС-Украина» в Харьковской и Полтавской областях газ подорожал до 10,80 грн/л. В Харькове на 20 копеек за литр цены подняли «Укргазвыдобування» и Marshal, до 10,50 грн. На АЗС AMIC в Киевской области газ подорожал до 10,49 грн/л.

Кроме того, рост на 30-60 копеек за литр наблюдался в сетях Prime, Mango, Ultra, Jazz Oil.

По состоянию на 6 марта средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 10,64 грн/л.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 грн за литр.

По мнению экспертов, причинами роста стоимости сжиженного газа на заправках был рост международных котировок, а также дефицит импортных поставок.