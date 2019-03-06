Mercedes-Benz представил прототип электрического минивэна (фото)

Concept EQV оснащен 204-сильным электромотором на передней оси и литий-ионной батареей на 100 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 400 км.

Немецкая компания Mercedes-Benz представила на Женевском автосалоне модель Concept EQV — прототип серийного минивэна с электродвигателем.

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Концепт-кар построен на базе обновленного минивэна Mercedes-Benz V-Class, представленного в январе 2019 года.

Concept EQV оснащен 204-сильным электромотором на передней оси и литий-ионной батареей на 100 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 400 км. Система экспресс-зарядки позволяет за 15 минут получить энергии на 100 км пробега, сообщает «Коммерсант».

Дизайн электромобиля выполнен в стилистике фирменной линейки EQ для электромобилей с характерной решеткой радиатора и деталями синего цвета в экстерьере, а также синей отделке салона с элементами цвета розового золота. Также концепт-кар оснащен современной мультимедийной системой MBUX, которая недоступна для серийного Mercedes-Benz V-Class.

Напомним, ранее Mercedes-Benz официально подтвердил, что серийный электромобиль по мотивам Concept EQV выйдет на рынок до 2022 года.