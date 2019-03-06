Продажи б/у авто в Украине выросли в 12 раз благодаря «евробляхерам»

Отмечается, что в феврале первичную регистрацию в Украине прошли 90,8 тыс. легковых авто, из которых 85 тыс. были импортированные автомобили с пробегом.

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 12 раз и составил 136,5 тыс. авто.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

В ассоциации отметили, что основную массу в этих регистрациях составили бывшие «евробляхи», которым временно предоставлено льготное растаможивание, что ярко отразилось на возрастной структуре первичного рынка подержанных авто.

Отмечается, что в феврале первичную регистрацию в Украине прошли 90,8 тыс. легковых авто, из которых 85 тыс. были импортированные автомобили с пробегом.

«В результате, по сравнению с февралем прошлого года, регистрации импортного секонд-хенда выросли почти в 14 раз, а по сравнению с январем текущего года - на 65%. Львиную долю в этих регистрациях заняли бывшие «евробляхи», для которых февраль был последним месяцем растаможки по сниженным ставкам акцизного налога», - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером февраля стал Volkswagen с показателем 17971 авто.

На втором месте Opel, за месяц 9420 б/у автомобилей этой марки прошли свою первую регистрацию в Украине.

Автомобили марки Audi заняли третье место на первичном рынке легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, с результатом 7608 машин.

BMW выбрали 6442 украинца и это четвертый результат.

Замыкает пятерку самых популярных марок февраля Renault. Поменяли свои иностранные номера на украинские 6120 автомобилей.

Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в Украине по итогам 2018 года выросли в 2 раза - до 116,8 тыс. штук

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины.