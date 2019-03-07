В Киеве днем частично ограничат движение транспорта на Южном мосту

Ограничения будут действовать с 11.00 до 16.00 в направлении движения с проспекта Николая Бажана на Столичное шоссе.

В Киеве днем частично ограничат движение транспорта на Южном мосту. Как сообщает в Facebook коммунальная корпорация «Киевавтодор», с 11.00 до 16.00 7 марта в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с улицы Николая Бажана на Столичное шоссе. Читайте также"Уставший" Шулявский мост в Киеве закрывают на реконструкцию: как объезжать (видео) «Киевавтодор» просит извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

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