Tesla представила станцию зарядки Supercharger V3 с удвоенной мощностью (видео)

Такое повышение мощности стало возможным благодаря новой конструкции кабеля с жидкостным охлаждением.

Сегодня компания Tesla в рамках специального мероприятия на заводе во Фримонте (Калифорния) официально представила третье поколение станций быстрой зарядки для своих автомобилей Supercharger V3, отличающихся еще более высокой мощностью.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Каждая точка подключения на станциях Tesla Supercharger V3 сможет обеспечивать пиковую зарядную мощность до 250 кВт - всего за пять минут можно будет получить еще 75 миль (120 км) к запасу хода автомобиля, так заверяет производитель. Напомним, нынешнее второе поколение обеспечивает выходной ток мощностью 120 кВт. Почти двухкратное повышение мощности стало возможным благодаря новой конструкции кабеля с жидкостным охлаждением. Новым станциям не нужно распределять энергию между несколькими автомобилями - клиенты всегда смогут получить максимальную мощность зарядки. Это распределение со снижением мощности и, следовательно, скорости зарядки при большом числе одновременным подключение является одним из главным ограничений старых станций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к широкому развертыванию станций нового поколения Supercharger V3 компания Tesla приступит в следующем месяце. Пока же есть только одна станция Supercharger V3. Она находится во Фримонте и доступна только ограниченному числу клиентов из числа участников программы раннего доступа Tesla. Иными словами, пока что Supercharger V3 находится в стадии бета-тестирования, а полноценный запуск намечен на апрель, когда появится ощутимо больше станций. Как обычно, сделано это будет обновлением прошивки авто по воздуху.

"В официальном блоге Tesla говорится, что развертывание нового поколения станций быстрой зарядки Tesla Supercharger V3 в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона начнется в четвертом квартале 2019 года", - подчеркивает издание.

Кроме того, в ближайшие недели Tesla посредством обновления повысит мощность второго поколения станций быстрой зарядки Tesla Supercharger V2 с нынешних 120 кВт до 145 кВт. Напомним, что спецификациями для второго поколения заложена максимальная мощность 150 кВт, но до этого момента компания ограничивала мощность 120 кВт.

Одновременно было объявлено о запуске новой функции с говорящим названием On-Route Battery Warmup, которая сократит время зарядки на 25%. Ее суть в том, что интеллектуальный алгоритм повышает температуру аккумуляторной батареи до оптимального для зарядки значения при подъезде на станцию быстрой зарядки.

Tesla утверждает, что благодаря станциям V3 Supercharging автомобили Tesla превзойдут по скорости зарядки все доступные сейчас на рынке автомобили. И с этим нельзя не согласится. Да, 250 кВт это меньше, чем 350 кВт, которые заявляет Electrify America, созданная автогигантом Volkswagen, для собственной сети станций сверхбыстрых зарядок. Станции Volkswagen также используют жидкостное охлаждение. Но из-за потенциальной проблемы в кабелях производства компании Huber+Suhners в начале этого года станции закрыли. К тому же, пока в мире нет ни одного серийного электромобиля, рассчитанного на напряжение в 800 В (современные аккумуляторные батареи рассчитаны на напряжение около 400 В). Первыми такими авто с поддержкой сверхбыстрых зарядок мощностью 350 кВт станут очень недешевые Porsche Taycan и Audi e-tron GT.