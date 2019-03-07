Во Львове устроили акцию протеста из-за плохих дорог (фото, видео)

В завершение акции запланировано театрализованное действо, митингующие выбросят бутафорские деньги и закатают их в болото катком

Во Львове под горсоветом возле Ратуши проходит акция протеста.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Около 100 митингующих собрались под стенами городского совета. Перед зданием они смастерили болото, по которому, по идее, чиновники должны проходить на работу. Таким образом активисты хотят привлечь внимание к проблеме дорог в городе", - говорит корреспондент.

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"Также митингующие подготовили письмо-обращение к депутатам, в котором требуют взять под личный контроль ремонт дорог и создать рабочую группу с привлечением представителей общественности, экспертов и чиновников. Они требуют составить график первоочередных дорог на ремонт и построить новые автомобильные развязки, паркинги", - отмечает корреспондент.

"Среди требований расторжения депозитных соглашений и финансирования ремонтных работ, которая должна контролировать общественность. В завершение акции запланировано театрализованное действо, митингующие выбросят бутафорские деньги и закатают их в болото катком", - говорит корреспондент.

На месте работают несколько десятков правоохранителей.