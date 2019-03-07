В Украине с начала года сократилось производство автотранспорта

В феврале на украинских заводах было произведено 314 единиц автотранспортной техники, что на 56% меньше, чем годом ранее.

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилось на 7% - до 1207 единиц.

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Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

За 2 месяца было собрано 1066 легковых автомобиля, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство грузовых автомобилей составило 10 единиц, что на 85% меньше результата годичной давности.

Автобусное производство сократилось на 6% и составило 131 штук.

Сообщается, что в феврале на украинских заводах было произведено 314 единиц автотранспортной техники, что на 56% меньше, чем годом ранее.

Легковое подразделение национального автопрома продемонстрировало падение в 2,5 раза относительно своего результата годичной давности.

Всю февральскую статистику по легковым автомобилям сформировал завод "Еврокар".

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего 5 единиц, что в 7 раз меньше февральского результата 2018 года.

Автобусное производство упало на 11% - до 71 шт.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилось на 23% - до 6616 единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).