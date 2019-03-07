В Женеве показали летающий автомобиль (фото)

Серийный летающий автомобиль PAL-V Libertу способен перевозить двух человек на расстояние более 1,3 тыс. км по земле и 500 км по воздуху.

Голландская компания PAL-V представила серийный летающий автомобиль на автосалоне в Женеве.

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Серийный летающий автомобиль PAL-V Libertу способен перевозить двух человек на расстояние более 1,3 тыс. км по земле и 500 км по воздуху, пишет «Коммерсант».

В движение модель приводится двумя двигателями Rotax — 100-сильным для езды и 200-сильным для полетов. Для взлета требуется прямая в 180 метров, а для посадки — 30-метровый прямой участок.

PAL-V Libertу сертифицирован для транспортных средств и самолетов. Машина может эксплуатироваться в Европе и в США.

Представленная в Женеве модель относится к лимитированной серии Pioneer Edition, которую выпустят тиражом в 90 экземпляров по цене в $599 тыс. Версия отличается двухцветным карбоновым кузовом и салоном, отделанным кожей, карбоном и алюминием, а также более богатым оснащением.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость базового PAL-V Libertу составит €299 тыс., а в цену входят сам летающий автомобиль, а также небольшой курс по его эксплуатации. Для полетов владелец должен самостоятельно получить пилотскую лицензию. Поставки PAL-V Libertу клиентам начнутся в 2020 году, но не раньше, чем все 90 покупателей получат машины версии Pioneer Edition.