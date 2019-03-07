Одна из ведущих европейских платформ для заказа поездок сменила название

Европейская платформа для заказа поездок Taxify сменила название на Bolt.

Одна из ведущих европейских платформ для заказа поездок Taxify провела ребрендинг сервиса, сменив логотип и название на Bolt.

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Как сообщила пресс-служба компании, изменение бренда отражает более широкое видение компании, которая начала работать как сервис по вызову авто и мотоциклов, а со временем запустит услугу аренды самокатов и планирует расширять линейку продукции в дальнейшем.

Отмечается, что название Bolt символизирует быстрое, динамичное движение. «В переводе с английского «bolt» ― это вспышка молнии. Кроме того, название подчеркивает веру в то, что будущее за электротранспортом», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новый бренд будет постепенно появляться на мировых рынках, где присутствует компания, в течение следующих нескольких недель.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2018 года Taxify начала работать в Украине.

Справка УНИАН. Taxify - европейская маркетинговая платформа для заказа поездок, была основана в Эстонии в 2013 году Маркусом Виллигом. Инвесторами компании являются Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital и сооснователь TransferWise Таавет Хинрикус. Услугами Taxify пользуется 25 миллионов клиентов в более чем 30 странах мира.