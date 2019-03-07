СМИ: Беларусь приостановила поставки авиатоплива в Украину

Напомним, в первой половине января импортеры авиатоплива столкнулись со сложностями в работе нового порядка, в части регистрации и погашения налоговых векселей.

Госэкспортер «Белорусская нефтяная компания» остановила поставки реактивного топлива в Украину в связи с проблемами при погашении налоговых векселей, выданных при импорте топлива в текущем году.

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Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, ГФС высказала претензии к порядку заправки авиатопливом с привлечением сторонних компаний без перехода права собственности на авиатопливо. Между тем услугами специализированных компаний по заправке воздушных судов пользуется немало поставщиков и производителей авиатоплива, в том числе и крупнейшее из них ПАО «Укртатнафта», отмечает издание.

Характерно, что ранее ГФС в официальных разъяснениях утверждала, что подтверждением целевого использования реактивного топлива являются как заправки в воздушные суда субъектами хозяйствования собственного топлива, так и топлива, которое принадлежит другим субъектам хозяйствования.

По информации enkorr, «БНК-Украина» 14 февраля предоставила необходимые документы, подтверждающие целевое использование топлива, однако до текущего момента они остаются не погашенными. В этой связи компания приняла решение с 1 марта временно остановить новые поставки.

Партнером «БНК-Украина» по заправке авиакеросином в аэропортах выступает компания Baltic Ground Service (BGS).

Напомним, в первой половине января импортеры авиатоплива столкнулись со сложностями в работе нового порядка, в части регистрации и погашения налоговых векселей.

Первым погашение векселей осуществил НПЗ «Укртатнафта». 29 января, после инцидента с задержкой рейсов из "Борисполя" «Международными авиалиниями Украины» (МАУ), производителю удалось разрешить конфликт с Государственной фискальной службой.

С 1 января 2019 года, с целью борьбы с нецелевым использованием авиационного керосина, вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие десятикратное увеличение ставки акциза на авиационный керосин, если импортер или производитель не подтвердит, что топливо было использовано для заправки самолетов или поставки для Минобороны и Госрезерва.

Чтобы растаможить или уплатить акциз при производстве авиационного керосина по базовой ставке €21/тыс. л, то есть без применения повышающего коэффициента 10, импортер или производитель обязан оформить налоговый вексель. Он выдается на сумму акцизного налога, рассчитанного исходя из поставленного им объема топлива и разницы в ставках акцизного налога €210 и €21/тыс. л, то есть €189/тыс. л.

Изменения в Налоговый кодекс в части ужесточения контроля над оборотом авиакеросина введены для борьбы с его нецелевым использованием, в частности смешиванием с ДТ, акциз на которое €139,5/тыс. л.