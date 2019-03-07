Skoda представила свой первый электрокар (фото, видео)

Полноприводный электромобиль может проехать до 500 км без подзарядки благодаря батарее на 83 кВт/ч.

Чешская компания Skoda на автосалоне в Женеве показала свой первый электромобиль - Vision iV - прототип серийного электрического кроссовера марки.

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Как сообщает пресс-служба компании, купе-кроссовер построен на платформе MEB и оснащен двумя электромоторами общей мощностью 306 л.с.

Полноприводный электромобиль может проехать до 500 км без подзарядки благодаря батарее на 83 кВт/ч. За полчаса аккумулятор можно зарядить на 80% от станции экспресс-зарядки.

Vision iV получил новый фирменный дизайн, который станет характерным для электрических моделей Skoda.

Skoda Vision iV оснащена камерами вместо зеркал заднего вида, сенсорными вместо ручек дверей, цифровым салонным зеркалом заднего вида, системой контроля самочувствия водителя и автопилотом уровня Level 3.

Серийный электрический кроссовер Skoda по мотивам прототипа Vision iV появится в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, презентация нового электромобиля Tesla Model Y, который будет относиться к классу компактных кроссоверов и станет пятым автомобилем компании Илона Маска, основанной в 2003 году, пройдет 14 марта в лос-анджелесской дизайн-студии Tesla.