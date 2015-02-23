life:) купил лицензию на 3G связь за 3,36 млрд гривень

Как передает корреспондент УНИАН, начальная стоимость по первому лоту после раскрытия тендерных предложений составляла 2,708 млрд грн.

Согласно условиям тендера, минимальный шаг увеличения цены во время торгов составлял 5% от стартовой стоимости лицензии или 135 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля тендерная комиссия на своем заседании вскрыла конверты с ценовыми предложениями мобильных операторов. По всем трем лотам, выставленным на конкурсе на связь третьего поколения (3G), компания «МТС Украина» предложила самую высокую цену. По лоту №1 оператор предложил цену 2,708 млрд грн, по лоту №2 – 2,715 млрд грн, по лоту №3 – 2,705 млрд грн. В свою очередь, участник конкурса «Киевстар» по лоту №1 предложил цену 2,705 млрд грн, по лоту №2 – 2,710 млрд грн, по лоту №3 – 2,7 млрд грн. Мобильный оператор «Астелит» по всем трем лотам предложил цену в размере 2,703 млрд грн.

В начале декабря 2014 года Кабинет министров Украины подписал распоряжение об утверждении условий конкурса на покупку лицензий на 3G-связь.

Утвержденный документ предусматривает проведение тендера на право получения лицензий на 15 лет во всех регионах Украины по трем лотам одновременно. Стартовая стоимость лицензии на 3G была установлена в размере 2,7 млрд грн. Кроме того, трем победившим операторам необходимо будет взять на себя расходы, связанные с проведением конверсии, общая стоимость которой оценивается в 1,6 млрд грн. При этом предусматривается, что сумма может изменяться в зависимости от инфляции.

В документе также отмечается, что операторам необходимо будет в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет – на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.

В свою очередь, в условиях тендера прописывается, что к участию в торгах могут не допустить мобильных операторов, подпадающих под действие Закона «О санкциях».