В ВР предлагают в 10 раз повысить штраф за непристегнутый ремень безопасности или отсутствие мотошолома

Авторы соответствующего законопроекта отмечают, что уровень пользования ремнями безопасности в Украине самый низкий среди всех стран Европы.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменения в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами) (№10131).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Авторами документа являются ряд депутатов от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомочи", "Батькивщины" и внефракционных.

Законопроектом предлагается установить, что нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Действующим положением статьи 121 КУоАП предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 3 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, уровень пользования ремнями безопасности в Украине является самым низким среди всех стран Европы.

"Только 23% водителей пользуются ремнями безопасности, согласно данным исследования Кампании «За безопасные дороги», проведенного в 2018 году. Например, во Франции 99% водителей постоянно используют ремни безопасности, в Чехии - 97%, Словении — 93%, в Польше - 83%", - говорится в пояснительной записке.

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В то же время, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), неиспользование ремней безопасности и мотошлемов является одним из ключевых факторов риска, который непосредственно влияет на безопасность дорожного движения и имеет прямую причинно-следственную связь с дорожными авариями и их тяжелыми последствиями.

Также отмечается, что международный опыт свидетельствует, что одним из самых эффективных способов заставить водителей и пассажиров пользоваться ремнями безопасности и шлемами является усиление ответственности за эти нарушения.

Так, в странах с высоким уровнем безопасности движения штраф составляет значительную часть дохода, и поэтому большинство водителей и пассажиров пользуются ремнями безопасности и шлемами. Например, во Франции штраф за игнорирование ремня безопасности составляет 135 евро, в Словении - 120 евро, в Чехии - 77 евро, говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2018 года Верховная Рада отклонила проект закона о снижении смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами.

Проектом закона в ст. 121 КУоАП предлагалось предусмотреть, что нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет наложение штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно данным Национальной полиции, ежегодно на дорогах в Украине погибает не менее 3500 человек, и примерно такое же количество травмируются.