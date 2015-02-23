«Киевстар», МТС и life:) купили лицензии на 3G связь

Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» по результатам торгов «с голоса» победил в конкурсе на связь третьего поколения (3G) по третьему из трех лотов, предложив за лицензию цену в 2,7 млрд грн, которая является стартовой стоимостью.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно условиям тендера, «Киевстар» автоматически стал победителем по третьему лоту с ценой, которая была предложена им при раскрытии ценовых предложений, так как остальные участники конкурса – «МТС Украина» и «Астелит» - выиграли конкурс по первым двум лотам.

Оператор «МТС Украина» по результатам торгов «с голоса» победил в конкурсе на связь третьего поколения (3G) по второму из трех лотов, предложив за лицензию цену в 2,715 млрд грн, которая является стартовой стоимостью.

Другой мобильный оператор «Астелит» (ТМ life:)) стал победителем конкурса по первому из трех лотов, предложив за лицензию 3,355 млрд грн при стартовой цене 2,708 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля тендерная комиссия на своем заседании вскрыла конверты с ценовыми предложениями мобильных операторов. По всем трем лотам, выставленным на конкурсе на связь третьего поколения (3G), компания «МТС Украина» предложила самую высокую цену. По лоту №1 оператор предложил цену 2,708 млрд грн, по лоту №2 – 2,715 млрд грн, по лоту №3 – 2,705 млрд грн. В свою очередь, участник конкурса «Киевстар» по лоту №1 предложил цену 2,705 млрд грн, по лоту №2 – 2,710 млрд грн, по лоту №3 – 2,7 млрд грн. Мобильный оператор «Астелит» по всем трем лотам предложил цену в размере 2,703 млрд грн.

В начале декабря 2014 года Кабинет министров Украины подписал распоряжение об утверждении условий конкурса на покупку лицензий на 3G-связь.

Утвержденный документ предусматривает проведение тендера на право получения лицензий на 15 лет во всех регионах Украины по трем лотам одновременно. Стартовая стоимость лицензии на 3G была установлена в размере 2,7 млрд грн. Кроме того, трем победившим операторам необходимо будет взять на себя расходы, связанные с проведением конверсии, общая стоимость которой оценивается в 1,6 млрд грн. При этом предусматривается, что сумма может изменяться в зависимости от инфляции.

В документе также отмечается, что операторам необходимо будет в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет – на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.

В свою очередь, в условиях тендера прописывается, что к участию в торгах могут не допустить мобильных операторов, подпадающих под действие Закона «О санкциях».