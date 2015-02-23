На должность главы «Укрзализныци» претендуют три топ-менеджера крупных компаний

13:08, 23 февраля 2015
Транспорт/Связь
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Министерство инфраструктуры Украины опубликовало на своем сайте финальный список кандидатов конкурса по отбору на должность генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Обнародован финальный список кандидатов на должность руководителя «Укрзализныци» / Фото УНИАН

В пресс-службе министерства сообщили, что в этот список вошли: Дина Немирович – финансовый директор, директор по стратегии одной из ведущих фармацевтических компаний Украины "Фармак" (занимает должность с 2010 года и по настоящее время), Евгений Ромащин – генеральный директор машиностроительной компании Corum Group, входящей в холдинг СКМ Рината Ахметова (занимает должность с 2010 года и по настоящее время), Дэниел Валк – генеральный директор компании North American Interpipe, которая является подразделением трубно-колесной компании "Интерпайп" Виктора Пинчука (занимал должность с февраля 2010 года и по октябрь 2014 года).

«Сегодня вечером Номинационный комитет, назначенный Кабинетом министров Украины для отбора претендентов на руководство крупнейшими государственными компаниями страны, определит потенциального руководителя госпредприятия «Укрзализныця», - подчеркнули в пресс-службе.

Мининфраструктуры обнародовало на своем сайте карьерный профиль каждого из трех кандидатов-финалистов на пост главы «Укрзализныци», эссе о достижениях за последние 5 лет, презентации на тему: «Почему я иду работать в государственную компанию» и «Видение реформ и план 100 дней». 

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен провести прозрачный и открытый конкурс по отбору руководителей 62 государственных компаний, включая ключевые госмонополии.

31 декабря 2014 года Министерство инфраструктуры объявило о старте отбора кандидатов на должности генеральных директоров «Укрзализныци», аэропорта «Борисполь» и аэропорта «Львов», который будет осуществляться совместно с экспертами консалтинговых компаний Talent Advisors, ЕBS и Deloitte. Изначально планировалось, что прием резюме продлится до 12 января 2015 года, однако позже срок был продлен до 19 января.

13 февраля экспертная группа с участием представителей консалтинговых компаний Talent Advisors, ЕBS и Deloitte завершила работу по оценке кандидатов на должность генерального директора «Укрзализныци», по итогам которой направила министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому список из трех претендентов, рекомендованных к рассмотрению Номинационным комитетом на данную позицию.

В целом на должность руководителя «Укрзализныци» было подано 233 резюме, затем эксперты сформировали список из 11 кандидатов на этот пост, которых рекомендовали для проведения интервью.

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