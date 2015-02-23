На должность главы «Укрзализныци» претендуют три топ-менеджера крупных компаний

В пресс-службе министерства сообщили, что в этот список вошли: Дина Немирович – финансовый директор, директор по стратегии одной из ведущих фармацевтических компаний Украины "Фармак" (занимает должность с 2010 года и по настоящее время), Евгений Ромащин – генеральный директор машиностроительной компании Corum Group, входящей в холдинг СКМ Рината Ахметова (занимает должность с 2010 года и по настоящее время), Дэниел Валк – генеральный директор компании North American Interpipe, которая является подразделением трубно-колесной компании "Интерпайп" Виктора Пинчука (занимал должность с февраля 2010 года и по октябрь 2014 года).

«Сегодня вечером Номинационный комитет, назначенный Кабинетом министров Украины для отбора претендентов на руководство крупнейшими государственными компаниями страны, определит потенциального руководителя госпредприятия «Укрзализныця», - подчеркнули в пресс-службе.

Мининфраструктуры обнародовало на своем сайте карьерный профиль каждого из трех кандидатов-финалистов на пост главы «Укрзализныци», эссе о достижениях за последние 5 лет, презентации на тему: «Почему я иду работать в государственную компанию» и «Видение реформ и план 100 дней».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен провести прозрачный и открытый конкурс по отбору руководителей 62 государственных компаний, включая ключевые госмонополии.

31 декабря 2014 года Министерство инфраструктуры объявило о старте отбора кандидатов на должности генеральных директоров «Укрзализныци», аэропорта «Борисполь» и аэропорта «Львов», который будет осуществляться совместно с экспертами консалтинговых компаний Talent Advisors, ЕBS и Deloitte. Изначально планировалось, что прием резюме продлится до 12 января 2015 года, однако позже срок был продлен до 19 января.

13 февраля экспертная группа с участием представителей консалтинговых компаний Talent Advisors, ЕBS и Deloitte завершила работу по оценке кандидатов на должность генерального директора «Укрзализныци», по итогам которой направила министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому список из трех претендентов, рекомендованных к рассмотрению Номинационным комитетом на данную позицию.

В целом на должность руководителя «Укрзализныци» было подано 233 резюме, затем эксперты сформировали список из 11 кандидатов на этот пост, которых рекомендовали для проведения интервью.