Немецким автоконцернам грозят миллиардные штрафы - СМИ

В ближайшие недели Еврокомиссия может оштрафовать автомобильных производителей Volkswagen, Daimler и BMW за незаконный сговор в сфере технологий, связанных с выхлопными газами, сообщает издание Der Spiegel.

В ближайшие недели Еврокомиссия может наложить крупные штрафы на ведущих немецких автопроизводителей.

Концернам Volkswagen, Daimler и BMW угрожают взыскание в размере до одного миллиарда евро каждому за сговор в сфере технологий, связанных с контролем выхлопных газов, сообщает DW.

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По информации еженедельника Der Spiegel, автоконцерны незаконным образом согласовали размер бака для AdBlue - жидкого реагента, который очищает выхлопы дизельных двигателей. Кроме того, компании договорились не устанавливать на бензиновых двигателях фильтры, с помощью которых удалось бы сократить выбросы мелкодисперсных частиц, указывает издание.

При этом, Daimler и Volkswagen могут рассчитывать на более мягкие штрафы, чем BMW. Эти концерны во время расследования Еврокомиссии сами заявили о совершении правонарушений. В свою очередь руководство баварской компании неоднократно отвергало обвинения, прежде всего те, которые касаются заговора относительно баков AdBlue.