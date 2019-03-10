Вырвало колесо: заместитель министра инфраструктуры попал в ДТП из-за ям на дорогах

ДТП произошло на дороге национального значения Н09 неподалеку от границы с Румынией.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань попал в ДТП в ходе поездки на Закарпатье. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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ДТП произошло на дороге национального значения Н09 неподалеку от границы с Румынией. По словам замминистра, на автодороге Н09 дорожное покрытие практически отсутствует.

"По дорогам солнечного Закарпатья – 12 часов в машине Львов - Рахов - Солотвино - Мукачево - Ужгород - Свалява - Львов. Полное отсутствие дорожного покрытия на Н09, дорога вдоль государственной границы с Румынией и соединяет несколько районов. Наша машина даже через яму вылетела в кювет, хорошо, что скорость была 20 км/ч и только вырвало колесо", - написал Довгань.

Он также сообщил, что в нынешнем году на ремонт дорог выделили 600 млн гривень. В первую очередь, по его мнению, надо уделить внимание трассам Киев-Чоп и Мукачево-Рахов.

"Мининфраструктуры выбило в этом году 200 млн грн на дорогу Н09 Рахов - Хуст и проводит переговоры с Румынией о строительстве нового мостового перехода через Тису в с. Белая Церковь у Солотвино", - уточнил замминистра.

Довгань отправился на Закарпатье в командировку для проверки готовности к запуску аэропорта Ужгорода, дороги Львов - Чоп и переговоров по строительству моста через Тису.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укравтодора», на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 33,4 млрд грн на дороги государственного значения, предусмотренной в Дорожном фонде. Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.