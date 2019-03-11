После катастрофы самолета в Эфиопии Китай запретил полеты лайнеров Boeing

Кроме этого, авиакомпания Ethiopian Airlines также временно остановила эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Управление гражданской авиации Китая ввело временный запрет на использование самолетов Boeing 737-8 Max на всех внутренних авиалиниях.

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Решение было принято «в целях обеспечения безопасности авиаперелетов Китая» и связано с крушением 10 марта аналогичного лайнера в Эфиопии, передает kommersant. Полеты этих авиалайнеров будут приостановлены с сегодняшнего дня.

Китайские власти напомнили, что это вторая катастрофа с самолетами этой серии: в прошлом году спустя 13 минут после взлета разбился самолет авиакомпании LionAir. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. «С учетом того, что оба самолета были сравнительно новыми Boeing 737-8, а также то, что обе катастрофы произошли на стадии взлета, прослеживается определенная схожесть двух катастроф», - говорится в заявлении Управления гражданской авиации Китая.

Кроме этого, авиакомпания Ethiopian Airlines временно остановила эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 после того, как один из таких самолетов потерпел крушение в Африке. Полеты приостановлены с 10 марта 2019 года до дальнейшего уведомления, сообщается в Twitter перевозчика.

«Хотя мы не знаем причины крушения, нам пришлось принять решение приостановить полеты конкретных самолетов в качестве дополнительной меры предосторожности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Африке 10 марта. На его борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все погибли.

Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние четыре месяца. 29 октября в катастрофе неподалеку от побережья острова Ява погибли 189 человек. По предварительной версии, катастрофа могла произойти из-за неправильной настройки датчика скорости.