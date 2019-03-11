В киевском метрополитене рассказали, сколько пассажиров пользуется жетонами

Почти 75% пассажиров столичной подземки отказались от использования жетонов.

Почти три четверти пассажиров киевского метро уже не используют жетоны.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена. «С возможностью оплаты картой метро со скидками, бесконтактной банковской карточкой, проездным или е-билетом, жетоны выводятся из обращения. Почти 75% пассажиров их уже не используют», – говорится в сообщении.

В метрополитене напомнили, что жетоны как средство оплаты в столичном метро начали использовать 25 лет назад.

До того в течение 30 лет в турникеты бросали по 5, а потом 15 копеек, а на переходный период между монетами и жетонами использовали бумажные билеты.