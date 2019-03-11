Tesla решила повысить цены на свои электрокары

В компании сообщили, что вынуждены увеличить стоимость на свои машины приблизительно на 3%.

Компания Tesla приняла решение поднять в среднем на 3% цены на все свои электромобили, за исключением Model 3 в базовой комплектации.

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Об этом сообщает ТАСС.

"Tesla будет вынуждена повысить цены на [свои] электромобили приблизительно на 3% по всему миру, потому что мы закроем меньше автомагазинов, чем планировали", - говорится в сообщении.

В конце февраля Tesla объявила о намерении отказаться от большинства своих автомагазинов и перейти на онлайн-продажи, чтобы снизить стоимость Model 3 в базовой комплектации до 35 тысяч долларов.

"Однако по итогам анализа, проведенного за последние две недели по каждому из наших салонов, мы пришли к выводу, что нам потребуется еще несколько месяцев для реализации задуманного", - говорится в заявлении.

Более того, планы предполагается скорректировать.

"Некоторые из уже закрытых магазинов будут снова открыты", - добавила компания.

Сейчас Tesla производит седаны Model 3 и Model S, а также кроссовер Model X. Model 3 в базовой комплектации будет предлагаться за 35 тысяч долларов.