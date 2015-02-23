Аэропорт «Борисполь» и МАУ должны найти формулу гармоничного сосуществования - министр

«МАУ на сегодня перевозит более половины пассажиропотока «Борисполя», и в тоже время без «Борисполя» не будет МАУ. «Борисполь» и базовый авиаперевозчик Украины МАУ должны гармонично сосуществовать в аэропорту. Это два близнеца – если в одном организме есть проблема, то и в другом организме есть проблема», – сказал Пивоварский.

При этом министр отметил, что МАУ – единственный базовый авиаперевозчик страны.

«У нас нет другого базового перевозчика. Если в Украине будет другой базовый перевозчик - иностранный или украинский - Мининфраструктуры будет настаивать на том, чтобы условия сотрудничества такого базового перевозчика с аэропортом «Борисполь» были абсолютно такие, как и МАУ», - отметил министр.

Также, отвечая на вопрос журналиста УНИАН о результатах проведения конкурса на должность директоров аэропортов «Борисполь» и «Львов», Пивоварский сообщил, что заседание Номинационного комитета проходит каждый понедельник и выразил надежду, что 2 марта министерство сможет представить кандидатов на должность руководителей аэропортов.

«К сожалению, у меня ограниченное время, я не успеваю проводить интервью с кандидатами, я буду стараться каждый понедельник выносить на рассмотрение каждое предприятие, если я буду реально успевать обрабатывать всю информацию», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2014 года Министерство инфраструктуры объявило о старте отбора кандидатов на должности генеральных директоров «Укрзализныци», аэропорта «Борисполь» и аэропорта «Львов» совместно с экспертами консалтинговых компаний Talent Advisors, ЕBS и Deloitte.

Решение о назначении руководителя будет принимать министр инфраструктуры после общения с каждым из кандидатов-финалистов.

Основной задачей, которая ставится перед кандидатами на пост директора аэропорта, является разработка стратегии развития аэропорта, которая превратит существующую инфраструктуру в популярный международный транспортный хаб, позволит привлечь новых клиентов, увеличить пассажиро- и грузооборот, улучшить финансовые результаты и укрепить позиции на рынке международных перевозок.

Исполняющим обязанности генерального директора крупнейшего в Украине международного аэропорта «Борисполь» с 19 сентября назначен Евгений Дыхне.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. МАУ по итогам деятельности в 2013 году впервые попала в список ежегодного рейтинга "ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы", составленного международной аудиторско-консалтинговой компанией Deloitte, заняв 424-е место.

Базовый аэропорт – крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь».

Аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 55% авиаперевозок в Украине. В 2014 году аэропорт сократил пассажиропоток на 13 % и обслужил около 7 млн человек.