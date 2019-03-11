Вырастут в 10 раз: в Раде зарегистрировали "жесткие" законопроекты по штрафам за нарушения ПДД

Нардепы хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности и нарушение правил перевозки детей.

Сразу два законопроекта по новым водительским штрафам зарегистрировали в Раде.

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Об этом сообщает Главред.

"Так, штрафы за не пристегнутый ремень безопасности законопроект №10131 предлагает поднять в 10 раз – до 510 гривень", - говорится в сообщении.

Кроме того, штраф за нарушение правил перевозки детей также намерены поднять до 510 гривень:

- за перевозку детей ростом ниже 145 см без детского кресла;

- за перевозку детей возрастом меньше 12 лет без детского кресла;

- за перевозку детей до 16-ти лет в любых грузовых автомобилях;

- за перевозку организованных групп детей в темное время суток.

За повторное правонарушение в течение года выложить придется уже 850 гривень, уточняет законопроект №10130.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2018 года Верховная Рада отклонила проект закона о снижении смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами.

Проектом закона в ст. 121 КУоАП предлагалось предусмотреть, что нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет наложение штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно данным Национальной полиции, ежегодно на дорогах в Украине погибает не менее 3500 человек, и примерно такое же количество травмируются.