Электронный билет по-киевски: не проездом единым

Запуск единого электронного билета в Киеве постоянно откладывался, но в начале 2019 года процессу все-таки дали официальный старт. Пока система представлена довольно ограничено: она действует не на всех маршрутах, а некоторые ее компоненты до сих пор не доступны. Тем не менее, уже сейчас можно говорить о целом рядом потенциальных выгод. Помимо большей гибкости тарифов и очевидного удобства для пассажиров, электронный билет способен помочь в решении целого ряда задач – от привлечения инвесторов до построения совершенно новой городской транспортной сети.

В Берлине, Вене, Варшаве, Барселоне и многих других европейских городах длительное время в разном формате работают электронные проездные документы. Также электронные билеты на общественный транспорт действуют, например, в столице Грузии Тбилиси.

С точки зрения пользователя, он приобретает от 45 минут до нескольких часов перемещений на любых видах общественного транспорта

Чаще всего, система работает по следующему принципу. Человек выбирает себе билет из целого ряда альтернативных вариантов: на 1, 2, 5 или 10 поездок. Также можно выбрать опции на 24, 48, 72 или 96 часов. Есть проездные на месяц, квартал или полгода. Отдельные категории билетов могут существовать для студентов, пенсионеров, людей с особыми потребностями. Наконец, если речь идет о крупных мегаполисах с обширной транспортной сетью, чаще всего билеты делятся на зоны, в зависимости от их удаленности от центра.

С точки зрения пользователя, он приобретает от 45 минут до нескольких часов перемещений на любых видах общественного транспорта.

Благодаря электронным проездным, человек не должен платить на каждой новой пересадке. Для администрирования такой системы нужно меньшее число работников. Соединение всего транспорта в одну сеть дает возможность более точно определять время прибытия автобуса, троллейбуса, трамвая или поезда метро к остановке. Дальше информация подается на специальные табло, и у пассажиров пропадает фактор неопределенности.

Это – самые очевидные, но далеко не все потенциальные бонусы от новой системы.

Мы живем в 21 веке, когда главным активом является информация. Ее сбор, правильная обработка и использование существенно повлияли на очень много сфер. И теперь пришел черед городских транспортных сетей.

Сегодня, продавая билетики на трамваи и троллейбусы, можно более-менее точно оценить лишь общую загруженность маршрутов – в зависимости от того, сколько билетов было продано за день. Однако в этой цифре не будет двух очень важных компонентов. Первый – количество льготных пассажиров и пассажиров с проездными, которые не покупают билетик, и, значит, не войдут в статистику, а могут выражаться лишь каким-то примерным числом. Второй – это распределении пассажиров в зависимости от дня недели и времени суток. Например, какой-то маршрут может быть популярен только утром и вечером, а другой – на протяжении всего дня. В свою очередь, планирование на основании конкретных исторических данных потенциально дает возможность улучшить качество транспортной сети не только путем добавления новых маршрутов и закупки дополнительного передвижного состава, но и за счет оптимизации текущих мощностей.

Еще один потенциальный бонус электронного билета – это его влияние на рост инвестиционной привлекательности общественного транспорта

Сюда можно добавить системы по анализу автомобильного трафика – их самые разные варианты используются во многих европейских и американских городах, а также на хайвэях и просто автомобильных дорогах. Если совместить такие системы и данные, полученные от электронных билетов, то можно видеть все 100% ежедневной маятниковой миграции в рамках Киева. Значит, можно четко понять, в какое время какие улицы чаще других оказываются занятными, а какие – свободными. Дальше можно перенаправлять общественный и автомобильный транспорт таким образом, чтобы более эффективно распределять трафик, решая проблемы заторов и сокращая время в пути.

Еще один потенциальный бонус электронного билета – это его влияние на рост инвестиционной привлекательности общественного транспорта. В 2018 году Украина серьезно пересмотрела концессионное законодательство, сделав Государственно-частное партнерство весьма перспективным направлением. Тем не менее, что касается инфраструктурных проектов в рамках городов, пока в формате частных инвестиции говорилось только о строительстве новой ветки метро. Нетрудно предположить, почему происходит именно так: в метро люди проходят по турникетам, и можно предсказать пассажиропоток будущих станций, если сравнить заселенность местности и пассажиропоток уже существующих. На основании этих данных, в свою очередь, можно вполне точно просчитать денежные поступления и будущие прибыли.

Но вот другие виды транспорта пока такому анализу не поддаются. Например, в КГГА отмечают: чтобы заменить все маршрутки в Киеве, дополнительно нужно приобрести 231 автобус большой и сверхбольшой вместимости, 172 троллейбуса и 62 трамвая. Задача для местного бюджета и правда не простая, однако весьма доступная для частного инвестора, если бы такой действительно заинтересовался проектом. Но пока у нас нет хороших и достоверных цифр, привлечь в эту сферу частный капитал практически невозможно. В этом смысле, информация, собранная с помощью электронных билетов, может лечь в основу качественных бизнес-планов, многие из которых вполне способны притвориться в жизнь.

Запуск электронного билета в Киеве – это большой шаг в сторону увеличении комфорта пользования общественным транспортом для пассажиров

Наконец, нельзя забывать и о том, что мир давно вошел в фазу, когда людям продают не поездки, а возможность максимально быстро и удобно добраться из пункта А в пункт Б. Это и правда логично, ведь сегодня мало кто ездит на автобусе только ради того, чтобы показаться или провести время. Например, недавно Uber запустил в городе Денвер в США пилотный проект. Когда человек строит маршрут через приложение Uber, система предлагает ему не только вызвать такси или разделить машину с другими людьми неподалеку, но также добавляет возможные маршруты общественного транспорта. И хоть пока это лишь пилотный проект, он как нельзя лучше показывает направление, в котором двигается вся транспортная сфера.

Запуск электронного билета в Киеве – это большой шаг в сторону увеличении комфорта пользования общественным транспортом для пассажиров. Но, кроме этого, новая система потенциально может дать целый ряд дополнительных возможностей – начиная от анализа загруженности и эффективности маршрутов, до расчета инвестиционной привлекательности проектов и прихода в отрасль частного капитала. И Киев наверняка может стать пилотом для всей Украины.

Елена Криворучко, директор ГП Укрдоринвест