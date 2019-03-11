«Укрзализныця» с 30 марта запустит ночной экспресс Киев-Мариуполь

Поезд будет прибывать в Мариуполь на 2 часа быстрее, чем ныне курсирующие поезда.

Акционерная компания "Укрзализныця" с 30 марта запустит новый ночной поезд №10/9 Киев-Мариуполь.

Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

«Мы запускаем ожидаемый пассажирами ночной экспресс в Донецкую область. Он в графике уже с 30 марта. Почему этот поезд важен? Сообщение с Мариуполем - в приоритете», - написал он.

Кравцов отметил, что поезд будет прибывать в Мариуполь на 2 часа быстрее, чем ныне курсирующие поезда.

«Сейчас время в пути - более 17 часов. «Укрзализныця» обещала, что поезда будут курсировать быстрее. С учетом оптимального баланса между грузовыми перевозками и пассажирскими - 2:00 - это максимум, который сейчас мы можем сделать из имеющейся инфраструктурой»,- отметил он.

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Также Кравцов подчеркнул, что вагоны в составе будут модернизированы после ремонта.

Согласно системе бронирования «Укрзализныци», поезд будет курсировать через день. Отправляться из Киева будет в 19:03, а прибывать в Мариуполь - в 09:47. Из Мариуполя отправление в 16:30, прибытие в Киев - в 07:14.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года «Укрзализныця» запустила пассажирский поезд по маршруту Мариуполь – Харьков, а позже продлила его маршрут до Бахмута. С 31 марта этот поезд будет курсировать ежедневно.