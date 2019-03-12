На всех Boeing 737 MAX установят новое программное обеспечение

Разработка нового программного обеспечения проходила при взаимодействии с Федеральным авиационным управлением США.

Boeing намерена в ближайшие недели представить обновленное программное обеспечение Boeing 737 MAX.

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Об этом говорится в сообщении компании. Будут, в частности, обновлены системы автоматического определения и коррекции положения носа самолета относительно линии горизонта, передает kommersant. Кроме того, Boeing внесет уточнения в материалы для подготовки пилотов.

Обновление разрабатывалось после крушения одного из самолетов этой модели в Индонезии в октябре 2018 года. Разработка проходила при взаимодействии с Федеральным авиационным управлением США (FAA). FAA собирается сделать установку обновленного ПО обязательным не раньше апреля.

Как сообщал УНИАН, Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке 10 марта. Погибли 157 человек, находившихся на борту. Причины катастрофы выясняются. Это уже второе крушение Boeing 737 MAX 8 за последние четыре месяца. В конце октября 2018 года в катастрофе неподалеку от побережья острова Ява погибли 189 человек. По предварительной версии, крушение могло произойти из-за неправильной настройки датчика скорости.

После крушения в Эфиопии использование самолета уже остановили в Индонезии и Китае, а также компании Ethiopian Airlines и Caiman Airways. В Евросоюзе и США изучают ситуацию с безопасностью Boeing 737 MAX 8.