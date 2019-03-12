Сингапур стал четвертой страной, приостановившей полеты Boeing 737 Max 8 (видео)

Сингапур временно прекращает полеты самолетов всех видов Boeing 737MAX в и из страны в свете двух фатальных катастроф с участием лайнеров этой модели.

Управление гражданской авиации Сингапура приостановило использование Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве после крушения самолета такой же модели авиакомпании Ethiopian Airlines.

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«Управление гражданской авиации Сингапура временно прекращает полеты самолетов всех видов Boeing 737MAX в Сингапур и оттуда в свете двух фатальных катастроф с участием Boeing 737 Max менее, чем за пять месяцев», - говорится в сообщении управления.

До этого запрет ввели Китай, Индонезия и Эфиопия. Отдельные авиакомпании также приняли решение о приостановке полетов Boeing 737 Max 8, передает Би-би-си. В их числе аргентинская Aerolineas, мексиканская Aeromexico и бразильская Gol, а также Cayman Airways. Власти Казахстана предписали всем авиакомпаниям, эксплуатирующим лайнер, провести дополнительные тренинги для персонала.

В то же время Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что пока у него нет оснований для приостановки полетов Boeing 737 Max. При этом, как сообщает агентство Рейтер, ведомство потребует от производителя выпустить дополнение к программному обеспечению лайнера.

Компания сообщила, что планирует представить обновленное программное обеспечение в ближайшее время. "Мы предпринимаем все усилия, чтобы понять все аспекты произошедшей аварии, тесно сотрудничаем со следователями и регулирующими органами", - говорится в сообщении Boeing.

Власти Евросоюза после авиакатастрофы в Эфиопии заявили, что примут решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера по итогам консультаций с авиавластями США.

Как сообщал УНИАН, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за четыре месяца - в конце октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.