Volkswagen планирует выпустить 70 новых моделей электрокаров

Автомобили создадут под разными брендами концерна.

Автоконцерн Volkswagen заявил об амбициозных планах выпустить 70 электрокаров до 2029 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Volkswagen. В общем электромобили должны выйти под 12 брендами, среди которых Audi, Porsche и Bentley. Если все пойдет по плану, то компании спустят с конвейера около 22 млн авто, работающих на батареях, передает ТСН.

Кроме того, Volkswagen планирует свести к минимуму выбросы углекислого газа к 2050 году. Это касается не только автомобилей и их производства, но и всех предприятий, связанных с немецкой маркой.

По словам генерального директора Volkswagen Герберта Дисса, чтобы обеспечить глобальный переход на электрокары, VW поставил агрессивные финансовые цели для повышения эффективности и производительности всей компании.

Концерн планирует сократить вредные выбросы CO2 от своих новых автомобилей на 30% к 2025 году и на 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 2015 года.

Кроме того, в компании заявили, что для глобальной трансформации Volkswagen будет необходимо уволить множество сотрудников.

Ранее Volkswagen заявлял, что к 2025 году планирует построить до 15 млн электромобилей с батареями на базе 50 моделей.