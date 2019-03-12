В Украине продолжает дорожать автогаз

По состоянию на 12 марта средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 10,88 гривни/литр.

Ряд сетей АЗС с 11 по 12 марта повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-20 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, на АЗС Glusco цены выросли на 10 копеек за литр, до 10,85 гривни. На АЗС OKKO, AMIC, "БРСМ-Нафта", KLO в Киеве газ подорожал на 10-20 копеек за литр, до 10,79-11,39 гривни.

В регионах цены на газ повысились на 10-20 копеек за литр на заправках Neftek, Parallel, "Маркет", ZOG и др.

По состоянию на 12 марта средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 10,88 гривни/литр.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 гривни за литр. После этого цены начали снижаться и к середине февраля достигли 10,3 гривни/литр.