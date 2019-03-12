Возросло число стран, которые отказались от эксплуатации Boeing 737 после трагедии в Эфиопии (видео)

Американские власти тем временем обязали компанию по производству лайнеров модернизировать модели этого образца.

Индонезия, Китай, Монголия, Австралия, Сингапур, Мексика и Бразилия приостановили эксплуатацию Боинг 737 Макс после авиакатастрофы в Эфиопии.

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Американские власти тем временем обязали компанию по производству лайнеров модернизировать модели этого образца.

Самолеты Боинг 737 Макс запустили в эксплуатацию в 2017 году, и это уже вторая авиакатастрофа с участием этой модели. На месте падения лайнера около Аддис-Абебы продолжаются следственные действия, уже обнаружили черные ящики.

Эксперт Томас Энтони - директор университета авиабезопасности Южной Калифорнии говорит, что Боинг 737 сам по себе является очень надежным, но модель Макс является новой, в ней много чего изменилось, поэтому часто случаются непредвиденные обстоятельства, на которые надо реагировать.

Как сообщал УНИАН, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в 60 км на восток от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

Эта катастрофа стала второй катастрофой самолета этого типа за четыре месяца - в конце октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.