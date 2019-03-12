Евросоюз запретит эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8 - СМИ

Эксплуатацию Boeing 737 Max 8 уже запретили Китай, Австралия, Сингапур, Эфиопия и Индонезия.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) готовится запретить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8 после катастрофы самолета этой модели в Эфиопии.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.

"Управление гражданской авиации Великобритании уже присоединились к странам, которые запретили полеты этого самолета в своем воздушном пространстве, заявив во вторник, что это мероприятие было "мерой" при отсутствии информации из регистраторов самолета эфиопской авиалинии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Германия и Ирландия также ограничивать эксплуатацию этой модели, и Европейское агентство по авиационной безопасности планирует принять аналогичные меры. Это будет означать запрет на полета во всех странах ЕС.

"Британия является третьим по величине авиационным рынком в мире, а EASA является одним из двух крупнейших регуляторов в области вместе с Федеральной авиационной администрацией США, которая говорит, что самолет безопасен", - подчеркивает издание.

Эксплуатацию Boeing 737 Max 8 уже запретили Китай, Австралия, Сингапур, Эфиопия и Индонезия.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.