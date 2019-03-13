США отказались приостановить полеты Boeing 737 MAX

Тем не менее, FAA продолжает изучать «всю доступную информацию» о воздушных судах.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказалось приостановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX 8 после двух авиакатастроф.

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Тем не менее, FAA продолжает изучать «всю доступную информацию» о воздушных судах, передает kommersant. «До настоящего времени наша оценка не выявляет системных проблем в функционировании и не дает оснований для приостановки эксплуатации лайнера. Другие органы гражданской авиации также не предоставляли информации, которая могла бы оправдать такую меру», - сообщает организация в Twitter.

Ранее о целесообразности запрета полетов заявили в Сенате США. Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз планирует провести слушания, в рамках которых будет рассмотрен соответствующий вопрос, а также планируется инициировать расследование катастрофы. «Как председатель подкомитета по авиации и космосу в комитете Сената Конгресса США по торговле, науке и транспорту, я намерен провести слушания, чтобы расследовать эти авиакатастрофы, определить факторы, которые способствовали этому, и убедиться в том, что авиапромышленность США остается самой надежной в мире», - написал политик в Twitter.

12 марта, президент США Дональд Трамп переговорил с президентом Boeing Деннисом Мюленбургом, и тот заверил президента США в надежности Boeing 737 MAX. Однако другие подробности разговора не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке. Погибло 157 человек. Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние четыре месяца: в конце октября в катастрофе неподалеку от побережья острова Ява погибло 189 человек. Ряд стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов данной модели.