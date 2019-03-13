Европа закрыла небо для всех Boeing 737 MAX (видео)

10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке.

Европейское агентство по авиационной безопасности EASA с 12 марта временно запретило авиакомпаниям ЕС осуществлять полеты на самолетах Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, а также запретила летать другим компаниям на Boeing 737 MAX в воздушном пространстве Евросоюза.

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Об этом говорится на сайте агентства.

"После трагического происшествия рейса ET302 Ethiopian Airlines с участием Boeing 737 MAX 8 Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров. В качестве меры предосторожности EASA опубликовало Директиву о летной годности, которая приостанавливает все полеты всех самолетов Boeing Model 737-8 MAX и 737-9 MAX в Европе", - говорится в сообщении.

Кроме того, EASA опубликовало Директиву по безопасности, которая приостанавливает все коммерческие рейсы, выполняемые операторами третьих стран в, внутри или за пределами ЕС вышеупомянутых моделей.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке. Погибло 157 человек. Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние четыре месяца: в конце октября в катастрофе неподалеку от побережья острова Ява погибло 189 человек. Ряд стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов данной модели.