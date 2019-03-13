Из-за дорогой перевозки грузов по железной дороге упал объем перевозок - эксперт

Планируемое дальнейшее увеличение стоимости расходов на железнодорожные перевозки будет автоматически уменьшать объем перевозок железнодорожным транспортом и объем доходов УЗ.

Стоимость перевозки грузов в Украине в долларовом эквиваленте выше по сравнению, с близкими к условиям Украины странами СНГ, в том числе с Россией в 1,75 раза, и с Казахстаном в 1,66 раза, при этом Украина продолжает поднимать цены на перевозки по железной дороге, что прямо бьёт по промышленникам и бизнесу, поднимая уровень потребительских цен.

Об этом сообщил глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко на своей странице в Facebook, пишет Обозреватель.

"Россия и Казахстан, заботясь об увеличении промышленного производства и сохранении конкурентного преимущества на внешних и внутренних рынках, не стали максимально повышать цены на грузовые ж/д перевозки. Так, повышение цен в 2018 году по сравнению с 2013 годом в пересчете на 1 тонно/км в национальной валюте в России составило 12,5%, а в Казахстане наоборот произошло снижение на 9,1%! В тоже время Украина повысила цены на 110,5% (или в 2,1 раза), что особенно сильно ударило по отечественным производителям, которые были вынуждены снизить объем перевозки ж/д транспортом с 442 млн тонн в 2013 году до 322 млн тонн в 2018 году", сообщил эксперт. По словам, Криворучко, в особенно плохом положении оказались аграрии.

"Положение аграрного сектора, большая часть линейных элеваторов которого фактически отрезана от железнодорожных перевозок, вообще катастрофическое. У горняков и металлургов ситуация тоже не сильно лучше – на складах скопились сотни тысяч, даже в совокупности миллионы тонн готовой, но не вывезенной продукции", заявил Криворучко.

При этом, по словам главы Ассоциации, планируемое дальнейшее увеличение стоимости расходов на железнодорожные перевозки будет автоматически уменьшать объем перевозок железнодорожным транспортом и объем доходов УЗ, что одновременно с убыточностью пассажирских перевозок будет требовать постоянного повышения железнодорожных тарифов для покрытия расходов и дефицита оборотных средств АО "Укрзализныця", говорится в его публикации.

"Все это свидетельствует о катастрофической неэффективности украинских железных дорог, которые в очередной раз пытаются повысить и без того высокий тариф на свои перевозки переложив бремя ответственности за свою неэффективность на национальных производителей", резюмирует автор.