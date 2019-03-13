Кабмин выделит 400 миллионов на Подольско-Воскресенский мост и метро на Виноградарь

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой выделить средства на указанные проекты.

Кабинет министров Украины намерен выделить властям Киева 200 миллионов гривень на строительство Подольско-Воскресенского моста и 200 миллионов гривень - на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" к жилому массиву Виноградарь в Подольском районе Киева.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства после соответствующего обращения мэра Киева Виталия Кличко.

"Киев должен быть жемчужиной Европы, а через десять лет можно говорить, что должен быть и жемчужиной мира. Поэтому, я сейчас дам поручение Минфину, Мининфраструктуры и всем заинтересованным. Совместно с КГГА обработаем технические возможности, чтобы предоставить очередную поддержку реализации этих важных проектов", - сказал Гройсман.

Перед этим Кличко обратился к правительству с просьбой выделить средства на указанные проекты.

"Я присутствую на заседании правительства с целью обратиться с просьбой рассмотреть важный вопрос для города Киева. Несмотря на то, что за последние годы было построено много дорог, ситуация в транспортной сфере в столице остается сложной. Благодаря поддержке Кабмина, в Киеве было возобновлено строительство стратегических объектов - Подольско-Воскресенский мост и строительство Сырецко-Печерской линии метро. С целью продолжения реализации этих проектов, я прошу выделить городу Киеву средства из госбюджета в сумме 200 миллионов гривень на продолжение строительства Подольско-Воскресенского моста и 200 миллионов гривень на метро на Виноградарь", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2018 года Киевский метрополитен заключил договор о строительстве метро на Виноградарь с победителем тендера, проведенного в системе Prozorro, - ОАО "Киевметрострой".

Согласно тендерной документации, объявленная ожидаемая стоимость работ - 5 миллиардов 993 миллионов гривень.

Справка УНИАН. Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода началось на Трухановом острове в Киеве 28 декабря 2003 года. Переход будет комбинированным мостом - общим для движения автотранспорта и поездов метро. По нему пустят четвертую ветку столичного метро на массив Троещина. Строительство моста было некоторое время заморожено из-за отсутствия финансирования. По состоянию на 2017 год, по оценкам института "Киевдормостпроект", мост был готов на 65%. В 2018 году строительные работы ускорили. Власти Киева намерены запустить автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту до 2021 года.