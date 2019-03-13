В Гонконге запретили пролет самолетов Boeing 737 MAX

Временный запрет является исключительно мерой предосторожности для обеспечения безопасности авиации и защиты общественности.

Власти Гонконга после авиакатастрофы в Эфиопии запретили пролет самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве города.

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Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление правительства.

"Департамент гражданской авиации (CAD) объявил сегодня, 13 марта, о том, что полеты самолетов Boeing B737 MAX в, из и над Гонконгом будут временно запрещены с 18:00 (12:00 по Киеву). Запрет будет действовать до последующего уведомления", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что временный запрет является исключительно мерой предосторожности, которая предпринимается для обеспечения безопасности авиации и защиты общественности.

Как сообщал УНИАН, утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

После случившегося целый ряд зарубежных стран и авиакомпаний приостановили полеты Boeing 737 MAX 8. Производитель - американский концерн Boeing - со своей стороны заверяет в безопасности всего семейства Boeing 737 MAX.