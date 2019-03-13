В МАУ рассказали, что будут делать с заказанными Boeing 737 MAX

В настоящее время МАУ ведет активный диалог с производителем самолетов Boeing 737 MAX.

Авиакомпания МАУ пока не отказывается от заказанных Boeing 737 MAX, но допустит их к полетам, только после получения всех необходимых разрешений от авиационных властей.

Об этом сообщили в пресс-службе МАУ, пишет LIGA.net.

В авиакомпании отметили, что внимательно следят за ходом расследования катастрофы в Эфиопии.

"Авиакомпания МАУ заинтересована в пополнении парка современными типами воздушных судов. При этом приоритетом номер один для нас всегда была и остается безопасность наших пассажиров на борту. В настоящее время МАУ ведет активный диалог с производителем самолетов Boeing 737 MAX и внимательно следит за ходом расследования катастрофы рейса ET302", - отметили в МАУ.

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"К коммерческой эксплуатации самолет будет допущен лишь тогда, когда будут проведены обязательные процедуры для подтверждения того, что самолет соответствует всем требованиям безопасности, и получены разрешения на его полеты со стороны авиационных властей как минимум США, ЕС и Украины", - добавили в авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, первый самолет Boeing 737 MAX 8 должен войти в состав флота МАУ уже весной. Всего ожидается поставка трех таких самолетов.

Напомним, 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке. Погибло 157 человек.

Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние четыре месяца: в конце октября в катастрофе неподалеку от побережья острова Ява погибло 189 человек.

Ряд стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов данной модели. В частости, с 12 марта Европа закрыла небо для всех Boeing 737 MAX.