"Укрзализныця" хочет разделить пассажирские поезда на классы

"Укрзализныця" разрабатывает новые тарифы в зависимости от класса вагона и уровня комфорта и услуг.

"Укрзализныця" намерена изменить подход к тарифообразованию в пассажирском секторе.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что УЗ работает над усовершенствованием системы изменения тарифов на пассажирские перевозки. Цель - баланс между экономической целесообразностью и доступностью для клиентов.

"Вопрос - как это сделать в соответствии с экономическими реалиями, как не задеть незащищенные слои населения и каким образом уравновесить качество и стоимость перевозок", - подчеркнул председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

Для этого в компании предлагают разделить пассажирские поезда на классы по уровню комфорта и услуг, с разным подходом к установлению тарифов.

"Это нужно для того, чтобы "Укрзализныця" смогла устанавливать экономически обоснованные цены на проезд в поездах с высоким уровнем комфорта "Укрзализныци", - отметил Кравцов.

В частности, Евгений Кравцов рассказал, что предусмотрены три класса поездов "комфорт", "стандарт" и "эконом", которые будут разделены по уровню сервиса и соответствующей стоимости. Например, для люксовых перевозок тариф будет установлен на уровне экономически мотивированного, отмечают в компании.

"Мы на финальной стадии введения классов. Надеемся, в течение нескольких недель или даже дней этот вопрос будет решен", - подытожил Евгений Кравцов.

Как сообщал УНИАН, ранее в компании заявили, что стоимость билетов нужно поднять более чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа - почти в 3,5 раза. Это необходимо, чтобы сделать перевозки безубыточными.

Напомним, что в компании анонсировали новые вагоны с шумоизоляционным покрытием для полов. Первые 10 вагонов поступят в марте.