Turkish Airlines прекратила использование 12 самолетов Вoeing 737 MAX

Отмечается, что действие данного решения вступает в силу с 13 марта 2019 года.

Авиакомпания Turkish Airlines, базовый перевозчик Турции, с 13 марта прекратила использование 12 самолётов типа Вoeing 737 MAX из собственного флота на неопределённый срок в связи c крушением двух самолетов данного типа за последние четыре месяца.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Отмечается, что действие данного решения вступает в силу с 13 марта 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке. Погибло 157 человек. Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние четыре месяца: в конце октября в катастрофе неподалеку от побережья острова Ява погибло 189 человек. Ряд стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов данной модели. В частости, с 12 марта Европа закрыла небо для всех Boeing 737 MAX.

Справка УНИАН. Turkish Airlines - флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Совершает регулярные рейсы в 257 иностранных и 49 внутренних аэропортов в Европе, Азии, Африке и Америке. В Украине авиакомпания работает с 1993 года.