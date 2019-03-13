Toyota разрабатывает луноход (фото, видео)

Первый луноход Toyota будет использоваться во время исследовательской миссии на спутник Земли в 2030 году.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и корпорация Toyota ведут разработку лунохода. На данный момент уже показаны первые изображения прототипа транспортного средства.

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Ожидается, что первый луноход Toyota будет использоваться во время исследовательской миссии на спутник Земли в 2030 году, пишет Autonews.

Луноход получит солнечные батареи, а запас хода у него составит 10 000 километров. Космонавты смогут находиться в герметичной кабине транспортного средства без использования скафандров. Луноход оснастят полной системой жизнеобеспечения.

Луноход сможет вместить двух человек. Внутреннее пространство лунохода достигнет примерно 13 кв. метров. Длина машины составит 6,0 метра, ширина — 5,2 метра, а высота — 3,8 метра.

До этого луноход разработала компания Audi. Необычная машина носит название Lunar Quattro. Самоходный электромобиль оснащается двумя стереоскопическими камерами и специальным видеокомплексом для изучения материала, найденного на лунной поверхности. Максимальная скорость лунохода составляет 3,6 километра в час.