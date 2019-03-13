В Украине растет спрос на электрокары: самые популярные модели

На сегодняшний день Jaguar I-Pace является бестселлером на украинском рынке новых электрокаров.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 69% – до 814 единиц, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

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Отмечается, что основную массу в этих регистрациях составляли машины, бывшие в эксплуатации - 741 шт.

Лидером украинского рынка автомобилей на электротяге остается Nissan Leaf. За два месяца 422 авто этой марки получили украинские номера. При этом только 11 автомобилей из этого количества были новыми.

Второй по популярности стала Tesla Model S - 65 шт. (2 новых автомобиля и 63 старых).

На третьем месте BMW i3 с результатом 62 авто из которых полсотни б/у и 12 новых машин.

Электромобиль Renault Zoe выбрали 46 украинцев и это четвертый результат. Из этих 46 Renault Zoe новыми были только 6 автомобилей.

Замыкает пятерку самых популярных электромобилей FIAT 500e. С января по февраль 35 авто этой марки получили украинскую прописку.

В то же время Jaguar I-Pace занял лишь восьмую строчку рейтинга с результатом 21 зарегистрированный автомобиль. Но при этом все электромобили этой модели были новыми.

Таким образом, на сегодня Jaguar I-Pace является бестселлером на украинском рынке новых электрокаров.

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились в 2 раза – до 5,3 тыс. единиц,

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, общее количество зарегистрированных в Украине электромобилей в 2018 году составило 12 тысяч штук. Министерство инфраструктуры Украины в рамках реализации программы по стимулированию развития рынка электрического транспорта в стране намерено к 2020 году увеличить долю продаж электромобилей на отечественном авторынке до 15%.