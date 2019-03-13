Украина вслед за ЕС закрыла небо для самолетов Boeing 737 MAX

Согласно решению Госавиаслужбы, выполнение полетов на указанных самолетах запрещается с 13 марта с 18:00 по Киеву.

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) временно запретила эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 из-за авиакатастрофы в Эфиопии.

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Согласно решению регулятора, выполнение полетов на самолетах Boeing 737 MAX запрещается с 13 марта с 16:00 UTC (18:00 по Киеву).

"Запрещаются полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX в пределах, с или над территорией Украины", - говорится в сообщении.

В то же время некоммерческая эксплуатация (например, перегонные полеты) этих моделей самолетов не запрещается. При этом отдельные разрешения на проведение полетов из Украины необходимо согласовывать с Госавиаслужбой.

Как сообщал УНИАН, Европейское агентство по авиационной безопасности EASA с 12 марта временно запретило авиакомпаниям ЕС осуществлять полеты на самолетах Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, а также запретила летать другим компаниям на Boeing 737 MAX в воздушном пространстве Евросоюза.

Кроме того, EASA опубликовало Директиву по безопасности, которая приостанавливает все коммерческие рейсы, выполняемые операторами третьих стран в, внутри или за пределами ЕС вышеупомянутых моделей.

10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке. Погибло 157 человек. Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние четыре месяца: в конце октября в катастрофе неподалеку от побережья острова Ява погибло 189 человек. Ряд стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов данной модели.