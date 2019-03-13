В Сомали запретили полеты старых самолетов «Антонов»
Правительство Сомали запретило полеты четырех типов самолетов марки «Антонов» в воздушном пространстве страны по соображениям безопасности.
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Управление гражданской авиации Сомали (УГАС) заявило, что самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-32 и Ан-12 не смогут работать в сомалийском воздушном пространстве после 15 марта, сообщает “Голос Америки”.
Официальные лица утверждают, что никаких инцидентов с построенными в годы Советского Союза самолетами не было, но были «опасные ситуации».
Изначально УГАС требовало, чтобы операторы авиаперевозок прекратили полеты к 28 февраля.
Затем этот срок был продлен до 15 марта, заявил заместитель главы УГАС Джама Ахмед Мьюзе.
В письме говорится, что у самолетов «Антонов» нет уполномоченных центров технического обслуживания в Восточной Африке, где их можно было бы ремонтировать.