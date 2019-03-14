Audi анонсировала два новых электрокара (фото)

Компания покажет новые электрические концепт-кары на автосалонах в Шанхае и Франкфурте.

Компания Audi в ближайшее время готовится к премьере двух новых концептуальных электрокаров.

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Первый из них будет представлен на автосалоне в Шанхае в апреле, сообщает сообщает Autocar.

Новинка будет оснащаться беспилотной системой четвертого уровня. Это означает, что автомобиль может двигаться автономно, однако при желании человек может взять управление на себя. Скорее всего, прототип получит убирающийся руль.

Еще один электрический прототип будет продемонстрирован публике на автосалоне во Франкфурте, который откроется в сентябре. Однако все подробности об этом концепте пока держатся в секрете.

Как сообщал УНИАН, автоконцерн Volkswagen заявил об амбициозных планах выпустить 70 электрокаров до 2029 года. В общем электромобили должны выйти под 12 брендами, среди которых Audi, Porsche и Bentley. Если все пойдет по плану, то компании спустят с конвейера около 22 млн авто, работающих на батареях.