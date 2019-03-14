В США начнут расследование двух падений самолета Boeing 737 MAX

Федеральное агентство воздушного транспорта США обнаружило новые обстоятельства и остановило эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Федеральное агентство воздушного транспорта США (FAA) планирует начать расследование двух падений самолета Boeing 737 MAX 8.

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Об этом сообщает Reuters.

FAA распорядилось временно остановить полеты самолетов после двух катастроф, "которые требуют дальнейшего расследования возможности общей причины".

Решение было принято после "новой информации, полученной от изучения обломков, касающейся конфигурации самолета сразу после взлета... вместе с новыми уточненными данными спутникового слежения за траекторией полета самолета".

Напомним, ранее в FAA заявляли об отсутствии оснований останавливать эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Европейское агентство по авиационной безопасности EASA с 12 марта временно запретило авиакомпаниям ЕС осуществлять полеты на самолетах Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, а также запретило летать другим компаниям на Boeing 737 MAX в воздушном пространстве Евросоюза. Также ряд авиакомпаний приостановили эксплуатацию данного вида самолетов.

13 марта Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) приостановила летную эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке. Погибло 157 человек. Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние четыре месяца: в конце октября в катастрофе неподалеку от побережья острова Ява погибло 189 человек.