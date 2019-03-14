Volkswagen перенес премьеру нового Golf: названы причины

Компания решила не привозить Golf восьмого поколения на мотор-шоу во Франкфурт из-за премьеры серийного электрокара I.D.

Компания Volkswagen представит Golf восьмого поколения через несколько недель после автосалона во Франкфурте в сентябре. Ранее планировалось показать эту машину публике именно на этом мотор-шоу.

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Как сообщает Automotive News со ссылкой на главу Volkswagen Юргена Стакманна, такое решение позволит компании сконцентрировать все внимание публики на серийном электрокаре Volkswagen I.D., который покажут во Франкфурте, пишет Autonews.

Продажи Golf восьмого поколения также было решено перенести. Ожидается, что в Европе машину клиентам предложат в следующем году. В компании посчитали, что перед Рождеством запускать продажи Golf не выгодно из-за того, что люди в эти дни заняты покупками подарков, а не выбором нового автомобиля.

Производство автомобиля наладят на заводе в Вольфсбурге. Общий размер инвестиций в разработку следующего Golf составит порядка 1,8 млрд евро, а на подготовку к производству потратят еще около 3 млрд евро.

В основу следующего Golf ляжет значительно модернизированная масштабируемая архитектура MQB, благодаря которой в зависимости от модификации автомобиль станет легче на 35–70 килограммов. При этом объем багажного отделения хэтчбека вырастет приблизительно до 400 литров.

В компании уже заявили, что Golf восьмого поколения подвергнется самой масштабной трансформации за 45-летнюю историю модели. Линейка двигателей включит новое семейство 1,5-литровых турбированных бензиновых моторов, а также дизель рабочим объемом 1,5 литра, который заменит нынешние 1,6-литровые агрегаты. Также у восьмого Volkswagen Golf будет версия с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки аккумуляторов от бытовой электросети.